Экономист назвал предпосылки для укрепления рубля в декабре

«В декабре укреплению курса рубля могло бы способствовать повышение цен на нефть за счет недавнего решения ОПЕК+ о сокращении добычи. Против российской валюты может сыграть увеличение оттока капитала из страны. Лучше дождаться решения Банка России. Так как после него рубль может немного укрепиться, если ставку все-таки решат поднять», — объяснил Перепелица.