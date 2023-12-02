В Испании заявили, что страна может закупить у России рекордное количество газа

Испания продолжает закупать газ у России. В этом году объемы поставок могут достигнуть рекордных значений за все время существование газовой системы страны, пишет El Mundo со ссылкой на источник.

Страна ЕС решила закупить у России рекордное количество газа
© РИА Новости

По данным источника, ранее Мадрид стремился диверсифицировать поставки. Вместе с тем, после закрытия газопровода Магриб-Европа, Испания была вынуждена увеличить закупки энергоресурса в России в несколько раз.

Автор статьи пояснил, что за первые 10 месяцев 2023 года Россия отправила в Испанию на 12,8% больше газа, чем было поставлено за весь 2022 год. Соответственно, заметил он, за ноябрь и декабрь количество энергоресурса еще увеличится.

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«Этот год завершится как год, когда в испанскую газовую систему поступило больше всего российского газа за всю ее историю», — подчеркнул обозреватель.

Ранее испанский оператор газовой сети Enagas сообщил, что Россия поставила в Испанию почти 4,8 млрд кубометров сжиженного газа, (18,1% от общего объема потребления газа в стране). В прошлом году, уточнили в пресс-службе оператора, за 10 месяцев было поставлено 3,3 млрд кубометров.

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