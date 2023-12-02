Финансист оценил заявления Швейцарии о российских активах

Финансист Лазарь Бадалов прокомментировал заявление правительства Швейцарии о заморозке российских активов на 8,8 млрд долларов в рамках санкций. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Эксперт отметил, что не услышал ничего нового в заявлении швейцарских властей. Они просто «уточняют статистику».

По его словам, российские активы – достаточно широкое понятие, которое может включать активы частных лиц и государственных структур, ценные бумаги, счета и т.д.

«Процесс блокировки активов не является на Западе обычной нормой. Поэтому по прошествии двух лет мы слышим какие-то уточнения по суммам, но детализации никакой не получаем, потому что эту информацию никто не хочет раскрывать», — сказал Бадалов.

По его словам, подобная информация, зачастую спекулятивная, будет появляться и в дальнейшем. Однако надо понимать, что реалии могут разниться с заявлениями. Конфискация чужих активов для финансовой отрасли Запада это «что-то страшное и сравнимое с ядерной войной».