Стоимость биткойна превысила $39 тыс. впервые с 4 мая 2022 года

Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $39 тыс. впервые с 4 мая 2022 года. Об этом свидетельствуют данные площадки Coindesk.

Так, по данным на 22:10 мск стоимость биткойна росла на 1,92%, до $ 39 425.

К 22:25 мск стоимость биткойна снизилась и находилась на уровне $39 222 (+1,4%).

В последний раз стоимость биткойна превышала $39 тыс. 4 мая 2022 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.