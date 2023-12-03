Франция впервые начнет разведку природного углерода

Во Франции впервые выдали разрешение на разведку месторождений природного водорода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение французского правительства.

Министерство энергетического перехода выдало лицензию на разведку месторождений природного водорода, гелия и сопутствующих веществ в департаменте Атлантические Пиренеи на юго-западе Франции.

Разведкой на территории в 225 кв км займется компания TBH2 Aquitaine.

Природный (белый) водород присутствует в земной коре. Считается, что выбросы углекислого газа при его добыче значительно ниже, чем при производстве серого водорода.