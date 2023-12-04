Дефицит кадров в РФ к 2030 году составит 2-4 млн человек

Нехватка рабочих кадров в России к 2030 году достигнет 2—4 млн человек.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Яков и Партнёры».

По данным агентства, к концу десятилетия будет не хватать от 1,1 до 2,2 млн специалистов средней квалификации и от 0,7 до 1,4 млн — высшей квалификации.

Отмечается, что сильнее всего с дефицитом рабочей силы может столкнуться обрабатывающая промышленность, логистика и торговля.

Ранее в Тюменской области назвали самые высокооплачиваемые вакансии.

Также стало известно, что на рынке труда Нижегородской области наиболее востребованы менеджеры по продажам.