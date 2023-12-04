Минфин не обсуждает с иностранными регуляторами обмен замороженных активов

"Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами (по поводу обмена заблокированных активов - прим. ТАСС). Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать. Мы создали такие условия у нас в стране, и мы предложили и нашим профучастникам и инвесторам иностранным принять в этом участие. Мы видим, что такой интерес есть и такой механизм востребован", - сказал он.