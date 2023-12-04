Минфин не обсуждает с иностранными регуляторами обмен замороженных активов

Министерство финансов России не ведет переговоров с иностранными регуляторами по поводу обмена заблокированных активов. Об этом заявил заместитель министра финансов России Иван Чебесков, выступая на форуме розничных инвесторов.
"Мы не ведем каких-либо переговоров сами с иностранными регуляторами (по поводу обмена заблокированных активов - прим. ТАСС). Как вы понимаете, это невозможно и неэффективно в таком формате работать. Мы создали такие условия у нас в стране, и мы предложили и нашим профучастникам и инвесторам иностранным принять в этом участие. Мы видим, что такой интерес есть и такой механизм востребован", - сказал он.
Чебесков надеется, что механизм обмена замороженных активов заработает до конца текущего года.
"Я надеюсь, что уже, может быть, к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим. Но, опять же, мы здесь становимся, в некотором роде, сторонним наблюдателем", - сказал он.