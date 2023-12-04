Абрамченко поручила увеличить производство курицы и яиц

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Минпромторгу страны принять меры для увеличения внутреннего производства мяса кур и яиц. Об этом сообщает РБК со ссылкой на поручение зампреда правительства.

Согласно документу, ведомства должны до 19 декабря проанализировать изменение потребления курицы и яиц за последние три года, подготовить данные о текущем производстве и минимальных необходимых для удовлетворения внутреннего спроса объемах. Министерствам следует представить соответствующий отчет кабмину.

Аппарат Абрамченко подтвердил факт поручения, не уточнив деталей. Минсельхоз заявил о поступлении документа от вице-премьера в ведомство. В министерстве напомнили о расширении с 1 декабря целевых льготных инвесткредитов на производство бройлеров. Кроме того, на поддержку для наращивания мощностей могут рассчитывать производители инкубационного яйца.