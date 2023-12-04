Эксперт объяснил, почему подрос курс биткоина

Рост курса биткоина (BTC) обусловлен заявлениями главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла и представителя ФРС Кристофера Уоллера по поводу ставок. Об этом в беседе с «Известиями» заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Напомним, что в понедельник, 4 декабря, цена биткоина превысила $40 тыс. впервые с апреля 2022 года. К 12:17 мск его стоимость составила $41,67.

Специалист напомнил о том, что Пауэлл указал на планы Центрального банка приостановить повышение ставок, а Уоллер не исключил возможного замедления темпов повышения ставок.

Он назвал и другой фактор подорожания BTC. Так, Антонов отметил, что SEC (Комиссия по ценным бумагам и биржам США.) опубликовала запрос на комментарии к заявке Fidelity на запуск спот ETF на эфир. По его словам, ключевой фактор ралли биткоина — одобрение спот-биткоин ETF и предстоящий халвинг в 2024 году.

Халвинг — процесс уменьшения скорости генерирования новых единиц криптовалюты.