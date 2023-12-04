МВФ призывает к повышению цены на углерод для ускоренной декарбонизации

Существенное повышение цен на углеводороды нужно для обеспечения максимального стимула для декарбонизации мировой экономики. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на выступление исполнительного директора Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой .

«Мы стремимся предоставить максимальный стимул для декарбонизации, который заключается в установлении цены на углерод. Эта цена должна расти, расти, расти, если мы хотим ускорить декарбонизацию», — сказала Георгиева.

МВФ активно выступает за повышение цен на углерод в качестве ключевого стимула для ускорения глобальных усилий по созданию более устойчивого и декарбонизированного будущего.

На прошлой неделе топ-10 крупнейших банков планеты на конференции COP28 договорились об увеличении финансирования проектов, которые борются с изменением климата на планете. По мнению банков, окно возможностей по спасению планеты быстро сокращается поэтому действовать нужно на опережение. Только в 2022 году на аналогичные проекты было потрачено более $60 млрд.