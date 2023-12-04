В Минсельхозе ответили на информацию о резком подорожании пельменей

Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности, рассказали в Минсельхозе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в СМИ появились публикации о резком повышении цен на колбасу и пельмени. По данным журналистов, причиной повышения цен явились проблемы в сельском хозяйстве, в частности, на свинофермах, связанные с АЧС.

«Информация о подорожании пельменей и колбасных изделий на 20% с начала года не соответствует действительности», — подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что российский рынок полностью обеспечен этой продукцией, цены на нее стабильны.

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Участники рынка намереваются в дальнейшем нарастить производство в соответствии с растущим потреблением, констатировали в Минсельхозе.

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