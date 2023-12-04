Доллар вырос выше 91 рубля впервые с 14 ноября

Курс доллара вырос выше 91 рубля. Последний раз американская валюта поднималась до этих показателей 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи .

К 17:02 по московскому времени доллар рос на 0,68% до 91,02 рубля. Через две минуты он снова подорожал уже до 91,05 рубля. Последний раз американская валюта поднималась до таких значений 14 ноября.