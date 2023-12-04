Матвиенко предложила ввести акцизы на медицинский спирт

Необходимо как можно скорее преодолеть лобби производителей неучтенного медицинского спирта и внести в Госдуму законопроект об акцизах на медицинский спирт с предоставлением субсидий добросовестным производителям. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Минфин разработал соответствующий законопроект. Изначально идея понятна - весь медицинский спирт мы обкладываем акцизом так же, как и обычный спирт, но при этом учитываем механизм субсидирования для добросовестных производителей фармацевтической продукции. И Минздрав подключился, но решения до сих пор нет", - сказала спикер Совфеда на ежегодном совещании со статс-секретарями.



"Казалось бы, очевидный вопрос. Ведь мы не придумываем сами проблемы, мы берем их с земли, из жизни. Значит, лобби сильнее власти в стране? Я по-другому ничем это не могу объяснить. Уберите это лобби и давайте доведем эту тему до конца <...>. Надеемся, что в ближайшее время законопроект будет внесен", - продолжила Матвиенко.

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Она напомнила, что сенаторы не первый год работают по этой теме. Спикер Совфеда сообщила, что недавно ФСБ провела обыски у производителей и оптовых продавцов неучтенного медицинского спирта.

"Достучались. Вот они факты изложены - мошеннические схемы, 40% медицинского спирта в России может идти на производство алкогольных напитков и так далее. Какие еще аргументы нужны, чтобы решить эту тему?" - задала вопрос председатель верхней палаты парламента.

Без принятия такого решения, по словам Матвиенко, не удастся до конца решить проблему с нелегальным алкоголем, с многочисленными отравлениями по стране. Она убеждена, что необходимо наладить четкую систему учета, сделать эту нелегальную деятельность невозможной за счет повышенной прозрачности, контроля и экономической нецелесообразности.

"Дмитрий Юрьевич, просим вас ускорить эту работу", - обратилась спикер Совфеда к зампреду правительства РФ, руководителю аппарата кабмина Дмитрию Григоренко.

новость от 26 октября

В 2024 году акциз могут распространить на весь производимый в России спирт, включая медицинский. Дополнительные поступления в бюджет оцениваются на уровне 15—20 миллиардов рублей, рассказал в беседе с РИА Новости замглавы Минфина Алексей Сазанов.

Сроки реализации инициативы зависят от проработки механизма, который позволит избежать удорожания лекарств, пояснил он.

«Налоговый период по акцизам — месяц, поэтому налог не обязательно должен быть введен с 1 января. Это может быть и 1 февраля, и 1 марта. В этом году, конечно, вводить не будем, но в следующем — возможно», — сказал политик.

Сазанов заметил, что в целом эта новация на корню решит проблему «теневого» рынка спирта.

Ранее министр финансов `нтон Силуанов заявлял, что в Минфине согласны с идеей облагать акцизом весь спирт, в том числе медицинский. Он также указывал, что такая инициатива обсуждается с Минздравом.

До этого с предложением обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт, предусмотрев компенсационные субсидии на спирт, который закупают учреждения здравоохранения, выступила председатель Совета Федерации `алентина Матвиенко.

«Акцизы на спирт. Согласны с этим подходом, с Министерством здравоохранения отрабатываем. Здесь вопрос только следующий: акцизы на спирт мы соберем, но нужно сделать так, чтобы медицинские изделия, в первую очередь такие, которые наши граждане потребляют, корвалол например, чтобы они не подорожали, чтобы мы могли точечно дать субсидии и чтобы люди не почувствовали изменения цен на медицинские изделия, которые используют спиртовую основу», — говорил Силуанов.

новость от 10 ноября

Федеральная служба безопасности (ФСБ) и Федеральная налоговая служба (ФНС) выявили схемы незаконной торговли спиртными напитками, включая вывод медицинского и пищевого спирта в неофициальный оборот без уплаты акциза. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«ФСБ и ФНС выявили две схемы вывода этилового спирта, медицинского и пищевого, в нелегальный оборот без акциза», — передает слова источника РБК.

Он добавил, что с 2020 года более 40% легально произведенного медицинского спирта попадает в теневой сектор экономики. Были выявлены две схемы вывода спиртных продуктов в незаконный оборот, включая фиктивные поставки «техническим» компаниям.

Первая схема состояла в том, что производители медицинского спирта поставляли спиртосодержащие лекарственные средства «техническим» компаниям, но фактически это чистый спирт с концентрацией 70—95%. Товар поступал в адрес оптовых покупателей, которые затем не передавали его дальше. По данным системы мониторинга лекарственных препаратов, большинство товара оставалось в остатках, что фактически означало вывод спирта в нелегальный оборот.

Вторая схема заключалась в завышении данных некоторых компаний, занимающихся производством парфюмерии, косметики и бытовой химии, о своем производстве в системе мониторинга и создании формального документооборота, чтобы скрыть вывод части приобретенного спирта в нелегальный оборот. Это позволяло им экономить до 40% от закупленного спирта, заключил источник.

новость от 10 ноября

Сотрудники ФСБ провели обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта, в ходе которых силовики произвели выемку документов. Об этом сообщает РБК.

Правоохранительные органы нагрянули в офисы компаний «Брынцалов — А», «Флора Кавказа» и «Росбио», расположенные в Москве, Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (Алания).

Силовики также интересуются оптовиками, занимающимися реализацией медицинского и пищевого спирта, который выводят в нелегальный оборот.

новость от 2 декабря

Повышение акциза на алкогольную продукцию в 2024 году сделает ее менее доступной для некоторых категорий покупателей. Особенно это может затронуть бюджетные сегменты рынка. Об этом рассказал главный врач клиники Маршака Дмитрий Вашкин.

По словам специалиста, люди с алкогольной зависимостью всегда будут злоупотреблять спиртным, но средний класс станет выпивать существенно меньше. Также потребители продукции могут переключиться на альтернативные напитки, к которым Вашкин отнес пиво, коктейли или другие варианты с низким акцизом.

В такой ситуации следует ожидать развития рынка нелегального алкоголя, для борьбы с которым потребуются специальные механизмы. Тем не менее специалист положительно оценил изменения на рынке спиртного.

— Как показывает практика ограничений продажи алкоголя по времени, месту продажи, стоимости и другим критериям, это ведет к постепенному снижению уровня потребления на душу населения, — передает слова специалиста РИАМО.

При этом главврач добавил, что те люди, которые менее избирательны в выборе спиртного, пили и будут пить, невзирая ни на какие законы.