Путин рассказал об экспорте зерна в шесть стран Африки

Россия направила зерно в шесть африканских стран, которые нуждаются в продовольствии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин рассказал об экспорте зерна в шесть стран Африки
© РИА Новости

Он подчеркнул, что российские суда с зерном направляются в шесть стран Африки «в качестве помощи».

«Некоторые из них уже разгружаются, некоторые находятся сейчас в море, некоторые грузятся в российских портах», — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Ранее президент России заявил, что Москва проводит независимую политику и «не приемлет блоковый статус».

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