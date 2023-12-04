Перечень трудноизвлекаемых запасов нефти расширили

В связи со включением указанных залежей в перечень недропользователи получили возможность брать участки этих недр для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи.

Как писала «Парламентская газета», ранее Президент России Владимир Путин заявил, что альтернатива нефти и газу в обозримом будущем не просматривается. По мнению экспертов, к 2050 году население Земли вырастет на 1,7 млрд человек, а мировой спрос на энергию — на 22%. Этот спрос прежде всего будет расти за счет развивающихся стран, подчеркнул глава государства.