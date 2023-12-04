Эр-Рияд допустил продление ограничений на нефтедобычу

Саудовская Аравия допускает продление добровольных ограничений на нефтедобычу после первого квартала 2024 года, рассказал принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд, глава Минэнерго королевства. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, речь идет о дополнительном сокращении добычи на 1 млн баррелей в сутки.

Министр отметил, что ограничения будут исполнены в полном объеме. Он добавил, что решение об отмене добровольного сокращения будет отменено только после стабилизации биржевых цен на нефть на приемлемом для участников ОПЕК+ уровне.

Сокращение добычи энергоресурса со стороны государств картеля к настоящему времени уже привело к увеличению мирового спроса на сырье, констатировал Бен Салман.