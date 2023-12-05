В России сообщили о рекордном приросте вкладов
В минувшем месяце российскими гражданами была внесена на банковские вклады рекордная сумма денежных средств. Показатель оказался выше уровня 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на данные крупных банков в России.
По словам зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова, розничный портфель рублевых депозитов банка за месяц показал рост на 360 млрд рублей. Он оценил прирост к октябрю в 74%.
Такая же динамика наблюдается и в других кредитных организациях, в их числе — Газпромбанк, МТС-банк, «Открытие».
Подчеркивается, что ситуация вызвана ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка и повышением максимальных ставок в банках.
Ранее основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм», что кредитная организации пересчитает начисленные проценты, если клиент банка решит закрыть вклад.
По его словам, в большинстве случаев начисленные проценты пересчитывают по ставке 0,01%. Эксперт пояснил, что вкладчик ничего не теряет, кроме суммы процентов, «на которую надеялся, но и фактически не зарабатывает».