В России сообщили о рекордном приросте вкладов

В минувшем месяце российскими гражданами была внесена на банковские вклады рекордная сумма денежных средств. Показатель оказался выше уровня 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на данные крупных банков в России.

По словам зампреда правления ВТБ Георгия Горшкова, розничный портфель рублевых депозитов банка за месяц показал рост на 360 млрд рублей. Он оценил прирост к октябрю в 74%.

Такая же динамика наблюдается и в других кредитных организациях, в их числе — Газпромбанк, МТС-банк, «Открытие».

Подчеркивается, что ситуация вызвана ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка и повышением максимальных ставок в банках.

Ранее основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин заявил агентству «Прайм», что кредитная организации пересчитает начисленные проценты, если клиент банка решит закрыть вклад.