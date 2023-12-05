Инвесторы из Казахстана скопили $166 млн активов, замороженных в РФ

Заблокированные активы инвесторов из Казахстана, которые вложены в бумаги российских эмитентов, к концу 2023 года достигли $166 млн, передает местное издание LS со ссылкой на данные Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) республики. За последние шесть месяцев они выросли в три раза.

Основная часть — 87% заблокированных активов — приходится на санкционных эмитентов ($144 млн). Речь идет о 23 компаниях, восемь из которых находятся под ограничениями OFAC и Великобритании.

«Следует отметить, что по ценным бумагам санкционных эмитентов не производятся выплаты, которые на данный момент составляют порядка 90% от общей заблокированной суммы выплат. В настоящее время разблокирование осуществляется по ценным бумагам российских эмитентов, не находящихся под ограничениями», – приводит издание комментарий регулятора.