Москве присвоили высший кредитный рейтинг

"Российское рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило городу Москве кредитный рейтинг на уровне ruAAA - максимальный уровень кредитоспособности по национальной шкале для Российской Федерации. Прогноз по рейтингу - стабильный", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, ссылаясь на заключение агентства, рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики и умеренно высоким - инвестиционной привлекательности. Также на него оказали влияние высокий уровень демографического развития и развитый рынок труда, сбалансированное исполнение бюджета и низкая долговая нагрузка. Положительно на рейтинге сказываются и высокая бюджетная автономия, гибкость расходной части бюджета, диверсификация налоговой базы, а также высокие значения ряда социально-экономических показателей.