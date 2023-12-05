Минфин сократит закупку валюты по бюджетному правилу
Минфин сообщил, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 7 декабря 2023 года по 12 января 2024 года составит в эквиваленте 11,7 млрд руб.
До этого объем установили на уровне 29,6 млрд руб. Суммарный объем средств, которые направлены на их покупку — 244,8 млрд руб.
Прогнозируется, что в текущем месяце дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета достигнут 362 млрд руб.
Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам ноября — минус 117,2 млрд руб.
Летом министерство решило перейти к покупкам в рамках бюджетного правила. Механизм предполагает перевод сверхдоходов от нефтегазовой отрасли в накопления путем покупки валюты.
Ежедневный объем закупки установили в эквиваленте 1,8 млрд руб., в сентябре-октябре его увеличили до 13,15 млрд руб., с 6 октября — 18,12 млрд руб., с 8 ноября — 29,6 млрд руб.