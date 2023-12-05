Аналитики заявили о провале санкций против российской нефти

Попытки стран Запада ограничить доходы РФ от нефтяного экспорта через введение «потолка цен» провалились. Об этом сообщают аналитики европейского издания газеты Politico.

Аналитики заявили о провале санкций против российской нефти
© РИА Новости

«Попытка Запада ограничить нефтяные доходы России после начала конфликта с Украиной по сути провалилась спустя год с момента ее согласования», — говорится в статье.

Журналисты пишут, что Россия продолжает зарабатывать миллиарды на нефтяном экспорте, используя различные обходные пути и лазейки. Кроме того, трейдер просто игнорируют «потолок цен» скупая российскую нефть выше $60 за баррель.

Отмечается также, что значительную часть нефтепродуктов из РФ скупает Индия, которая потом перепродает их в другие страны, включая государства Евросоюза.

Как итог, если в первой половине 2023 года Москва еще ощущала давление от санкций, то затем потери доходов стали сокращаться.

«Потолок цен» в $60 за баррель вступил в силу в декабре 2022 года. Также европейские страны перестали принимать перевозимую по морю российскую нефть. В ответ президент РФ Владимир Путин подписал указ, запрещающий продавать нефть тем, кто соблюдает «потолок цен».

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