Власти Кипра предписали банкам прекратить операции с рублем

Власти Кипра предписали кредитным организациям прекратить любые операции с российским рублем. Об этом пишет портал Frank Media со ссылкой на местные СМИ.

Ранее консорциум ICIJ опубликовал доклад Cyprus Confidential, в котором, в частности, рассказал, что на Кипре якобы происходят нарушения санкционного режима в отношении России.

На фоне этого власти республики были вынуждены предпринять ряд мер, отметил автор статьи. Они направили предписания в банки и начали проверки в юридических фирмах, компаниях, предоставляющих бухгалтерские услуги.