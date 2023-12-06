Назван размер переплаты ЕС за газ из-за санкций против России

С февраля 2022 года ЕС потратил на закупки газа 304 миллиарда евро, переплатив 185 миллиардов евро из-за санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на анализ данных Евростата.

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Агентство отмечает, что в 300 миллиардов евро ЕС раньше обходились закупки топлива почти на пять лет.

Как подсчитало РИА Новости, среднемесячная стоимость закупок газа ЕС выросла до 15,2 миллиарда евро с февраля 2022-го. При этом 7,7 миллиарда из этой суммы приходится на сжиженный природный газ (СПГ), остальные 7,5 миллиарда —на трубопроводный. В течение 12 месяцев перед введением санкций в ЕС платили за газ около 5,9 миллиарда евро (3,6 миллиарда за трубопроводный, 2,3 миллиарда за сжиженный).

По оценке РИА Новости, США заработала на этой ситуации 53 миллиарда евро, Британия — 27 миллиарда евро, Норвегия — 24 миллиарда, Алжир — 21 миллиард евро. Однако и Россия заработала дополнительные 14 миллиардов евро из-за роста цен.

По данным агентства, газ, купленный с апреля 2017-го по конец 2021 года, обошелся ЕС в 186 миллиардов. Если вести отсчет с 2013-го, Евросоюз к концу 2021 года потратил на газ 292 миллиарда.

Ранее немецкое издание Heise рассказало, что даже после начала украинского кризиса и введения разнообразных санкций Европа продолжила активно импортировать газ и нефть из России.