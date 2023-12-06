Экономист назвал условие для скачка стоимости биткоина до 500000$
Стоимость биткоина на бирже может вырасти до $500 тыс. при условии наступления краха мировой экономики, предупреждает в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Эксперт отметил, что сокращение выпуска новых биткоинов стимулирует покупательский спрос и рост стоимости криптовалюты. Ее можно использовать в теневых экономических процессах (для покупки наркотиков, оружия), и это также влияет на спрос.
Вторая причина удорожания биткоина — растущее недоверие к мировым валютам, а именно евро и доллару.
«Но если так повысится курс при сломе традиционных валют, до $100 или $500 тыс., это не значит, что именно криптовалюта будет мировым спасением, как считают некоторые ее адепты. Вполне возможно, что это будет только временное убежище, за которым последует вообще колоссальный крах», — объяснил Беляев.
Ускорить крах мирового финансового рынка может как раз-таки ускоряющийся бесконтрольный рост стоимости биткоина, подчеркивает аналитик. Поэтому сейчас власти крупнейших мировых государств прилагают все усилия, чтобы взять под контроль сферу криптовалют.
Напомним, ранее экономист Беляев спрогнозировал предел укрепления американской валюты. По мнению специалиста, доллар останется в пределах 95-96 рублей за одну условную единицу.