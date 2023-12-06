Мишустин объяснил причины мировой инфляции

Огромные инвестиции ряда стран в банковскую систему в период пандемии спровоцировали резкий рост инфляции в мире, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Газета.Ru

"Колоссальный стресс, который испытывает мировая экономика, является прямым следствием непродуманной макроэкономической политики некоторых государств. Эти действия оправдывались, в том числе борьбой с пандемией, а в итоге - вливания триллионов долларов и евро в экономику, в банковскую систему спровоцировали всплеск глобальной инфляции, стремительный рост цен на продукты питания и энергоносители", - сказал премьер. ТАСС

Председатель российского правительства добавил, что во многих отраслях РФ уровень начала прошлого года был превышен. По большей части Москва преодолела основные возникшие сложности, заключил он. Москва24

Мишустин объяснил причины мировой инфляции
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