Цена полета экономклассом выросла на 40 процентов за год

В октябре 2023 года полет в салоне экономкласса подорожал примерно на 40 процентов по сравнению с октябрем прошлого года. Эти данные содержатся в докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

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Это подорожание внесло примерно 0,7 процентных пункта в прирост цен на услуги и примерно 0,2 процентных пункта в прирост потребительских цен в целом. Больше всего цены выросли на Юге и Северо-Западе России, а также в Сибири. Благодаря субсидированию авиаперевозок на Дальнем Востоке стоимость авиабилетов в октябре выросла за года на 10,3 процента.

В ЦБ отметили, что больше всего на рост цен авиаперелетов повлияло увеличение издержек перевозчиков. Расходы одной крупной авиакомпании на топливо выросли за 9 месяцев 2023 года в среднем на четверть, а на обслуживание авиапарка — в полтора раза. Суммарно это увеличило себестоимость полета более чем на 30 процентов.

Кроме того, с началом весенне-летнего периода компании стали постепенно переносить в цены издержки прошлых лет. По оценкам экспертов, в последние годы темпы удорожания авиабилетов сильно отставали от темпов роста издержек авиакомпаний.

В этом году перевозчикам приходилось активно импортозамещать запчасти и повышать цены из-за сокращения субсидирования отрасли государством. Теперь авиакомпании снизят издержки. В связи с этим в Центробанке рассчитывают, что рост цен на авиабилеты будет постепенно замедляться.