Минфин США призвал G7 жестче следить за торговлей российской нефтью

Минфин США призвал партнеров по «Большой семерке» (G7) и Австралию усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на служебную записку ведомства.

США обратились к G7 в связи с торговлей российской нефтью
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Страны ЕС, G7 и Австралия 5 декабря 2022 года установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель и запретили перевозить морем и страховать энергоресурс, продающийся дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года ограничения начали действовать и на поставки нефтепродуктов из РФ.

Москва, в свою очередь, заявила, что не признает условия ценового потолка, а российские компании не будут поставлять нефть и нефтепродукты заказчикам по этому механизму.

«Россия инвестировала в новые судоходные мощности, создала дополнительные возможности для экспорта нефти по ценам выше предельных. Мы должны скорректировать наш подход, чтобы учесть новую динамику», — подчеркнул в записке представитель Минфина США Уолли Адейемо.

Чиновник предложил государствам коалиции усилить контроль за соблюдением правил торговли российской нефтью. Он добавил, что эти меры станут ключевой частью второй фазы ограничения цен.

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