Аксаков объяснил, почему биткоин резко вырос в цене

Впервые с апреля прошлого года стоимость биткоина выросла до 41,25 тысячи долларов. Председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 6 декабря в пресс-центре «Парламентской газеты» объяснил интерес к криптовалюте.

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Депутат отметил, что биткоин ожидает несколько важных этапов, например, выпуск спотового биткоина-ETF — это фактически рыночный инструмент, признаваемый биржами.

«Если федеральное регулирующее агентство США примет решение допустить обеспеченный биткоином инструмент, то это станет фактором, влияющим на цену биткоина», — рассказал Аксаков.

Каждые четыре года с биткоином происходит халвинг — принцип, согласно которому практически в два раза уменьшается вознаграждение для майнеров. Аксаков пояснил, что это связано с тем, что количество криптовалюты не должно превышать определенной величины. И поскольку грядет очередной этап сдерживания биткоина в обращении, соответственно, его цена возросла.

«Процентные ставки на рынке тоже влияют на рост цены биткоина, в США она увеличилась, спрос тоже вырос. Есть ряд факторов, которые определяют интерес к криптовалюте», — сообщил парламентарий.