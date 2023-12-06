«Большая семерка» призывала к реформам Всемирного банка

Помимо этого, в своём заявлении «Большая семёрка» заявила о планах выполнить обязательства по мобилизации большого объёма кредитования и льготного финансирования. Эти решения должны способствовать увеличению потенциала Всемирного банка в вопросе оказания помощи странам с низкими и средними доходами.