ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2023 году

ЦБ повысил прогноз по агрегированной прибыли российских банков в этом году до 3,3 трлн рублей, следует из аналитического обзора регулятора по банковскому сектору, опубликованному в четверг, 7 декабря: «По итогам года ожидается прибыль приблизительно в 3,2–3,4 трлн рублей». За три квартала банки суммарно заработали 2,7 трлн рублей (за первый квартал – почти 0,9 трлн рублей, за второй квартал – более 0,8 трлн рублей, в третьем квартале – свыше 0,9 трлн рублей).

При этом совокупный доход банков по году будет ниже за счет отрицательной переоценки бумаг, отраженных напрямую в капитале банков (на 0,4 трлн рублей), отмечает ЦБ. В третьем квартале убыток по ценным бумагам составил 35 млрд рублей в отчете о прибылях и убытках и приблизительно 215 млрд рублей — в капитале. Он был «вызван отрицательной переоценкой облигаций федерального займа на фоне роста ключевой ставки в третьем квартале до 13 с 7,5%, а также постепенным признанием потерь по заблокированным активам», указывается в аналитическом обзоре.

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В 2024 году банки, согласно новому прогнозу регулятора, заработают 2,1-2,6 трлн рублей. Ранее Банк России ожидал прибыль сектора в следующем году в диапазоне 1,8-2,3 трлн рублей.

В начале ноября зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла , что прибыль российских банков по итогам 2023 года может составит 2,9-3 трлн рублей. Она отмечала, что влияние на динамику прибыли, скорее, окажет не повышение процентной ставки, а досоздание банками резервов в последнем квартале.

«Не забывайте, что с 1 января 2024 года перестают действовать послабления, и те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году», — говорила зампред ЦБ.