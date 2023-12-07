ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2023 году до 3,3 трлн рублей
ЦБ повысил прогноз по агрегированной прибыли российских банков в этом году до 3,3 трлн рублей, следует из аналитического обзора регулятора по банковскому сектору, опубликованному в четверг, 7 декабря: «По итогам года ожидается прибыль приблизительно в 3,2–3,4 трлн рублей». За три квартала банки суммарно заработали 2,7 трлн рублей (за первый квартал – почти 0,9 трлн рублей, за второй квартал – более 0,8 трлн рублей, в третьем квартале – свыше 0,9 трлн рублей).
При этом совокупный доход банков по году будет ниже за счет отрицательной переоценки бумаг, отраженных напрямую в капитале банков (на 0,4 трлн рублей), отмечает ЦБ. В третьем квартале убыток по ценным бумагам составил 35 млрд рублей в отчете о прибылях и убытках и приблизительно 215 млрд рублей — в капитале. Он был «вызван отрицательной переоценкой облигаций федерального займа на фоне роста ключевой ставки в третьем квартале до 13 с 7,5%, а также постепенным признанием потерь по заблокированным активам», указывается в аналитическом обзоре.
В 2024 году банки, согласно новому прогнозу регулятора, заработают 2,1-2,6 трлн рублей. Ранее Банк России ожидал прибыль сектора в следующем году в диапазоне 1,8-2,3 трлн рублей.
В начале ноября зампред ЦБ Ольга Полякова заявляла , что прибыль российских банков по итогам 2023 года может составит 2,9-3 трлн рублей. Она отмечала, что влияние на динамику прибыли, скорее, окажет не повышение процентной ставки, а досоздание банками резервов в последнем квартале.
«Не забывайте, что с 1 января 2024 года перестают действовать послабления, и те банки, которые продолжают ими пользоваться, должны досоздать резервы и произвести все остальные действия, чтобы уже оставить эти послабления в уходящим году», — говорила зампред ЦБ.
В конце ноября ЦБ прогнозировал , что банки могут недополучить 0,600 трлн рублей процентных доходов за год с момента повышения ставок. Регулятор связывал основные процентные риски банков с торговым портфелем — подъем процентных ставок приводит к снижению стоимости облигаций. Однако, по мнению ЦБ, недополученная прибыль не помешает банкам создавать требуемые регулятором запасы капитала. Регулятор считал, что макропруденциальный буфер капитала, сформированный банками, через год составит 0,4 трлн рублей, а через два — почти 0,6 трлн рублей.