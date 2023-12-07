В Киргизии заявили о сложностях в соблюдении антироссийских санкций

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер», — рассказал Кулубаев.