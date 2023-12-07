В Киргизии заявили о сложностях в соблюдении антироссийских санкций

Власти Киргизии стараются поддерживать антироссийские санкции, но не всегда могут отследить соблюдение требований. О сложностях в соблюдении санкций рассказал министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев, передает «Интерфакс».

В Киргизии заявили о сложностях в соблюдении антироссийских санкций
© РИА Новости

По словам главы МИД, несмотря на договоренности по соблюдению санкций, Москва остается основным торговым партнером Бишкека. Кроме того он заявил, что республика также сотрудничает с европейскими странами и Украиной.

«Мы не можем поддерживать Россию или Украину в конфликте, поэтому по возможности будем соблюдать санкции, так как некоторые товары могут касаться военной отрасли. Мы выступаем за мирное урегулирование этого конфликта, но торговля есть торговля, тем более Россия — наш основной партнер», — рассказал Кулубаев.

Ранее в Бишкеке заявили, что Киргизия не поддерживает политику отмены русской культуры. В правительстве страны назвали политику отмены русской культуры близорукой и подчеркнули, что она обречена на провал.