Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "CC"

Как говорится в сообщении агентства, главным фактором, формирующим такую оценку, остается продолжение конфликта с Россией, снижающее предсказуемость прогнозов и кредитную привлекательность страны. Fitch считает, что боевые действия будут идти и в течение 2024 года, так как контрнаступление Киева не достигло серьезных успехов и у него нет достаточных сил для изменения ситуации в свою пользу.