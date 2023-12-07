Путин: Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики

«Для этого они прибегают к санкционным ограничениям, раскачивают политически ситуацию и провоцируют конфликты в целых макрорегионах. В попытках сохранить своё ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», — отметил российский президент.