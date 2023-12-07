Путин: ВВП России вырастет по итогу года на 3,5%

ВВП России по итогу году вырастет на 3,5%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!»

«ВВП по итогам года прибавит не менее 3,5% — это хороший показатель для российской экономики», — высказался Владимир Путин. Он также отметил, что РФ опережает страны Евросоюза по темпам роста, а российский ВВП уже выше показателей до «санкционной атаки Запада». Прямой эфир форума шел на телеканале «Россия 24».

Ранее российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что ожидаемый прирост ВВП в Еврозоне почти в пять раз ниже, чем у России. Его слова приводит RT.

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