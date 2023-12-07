Путин: нужно больше использовать нацвалюты в торговле

Президент России Владимир Путин , выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», призвал использовать больше национальных валют при международной торговле. Его слова приводит «РИА Новости».

У Путина спросили, как РФ может ускорить расширение масштабов двусторонней торговли с Индией. По его словам, в первую очередь в этом вопросы Россия «должна развивать финансовую инфраструктуру».