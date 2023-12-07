Путин: нужно больше использовать нацвалюты в торговле
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!», призвал использовать больше национальных валют при международной торговле. Его слова приводит «РИА Новости».
У Путина спросили, как РФ может ускорить расширение масштабов двусторонней торговли с Индией. По его словам, в первую очередь в этом вопросы Россия «должна развивать финансовую инфраструктуру».
«Нам нужно больше использовать национальных валют во взаимных расчетах. Нам нужно обеспечить безусловную проводку расчетов, чтобы не было никаких заторов», — отметил Путин.
Президент добавил, что западная финансовая система «явно устаревает», поэтому процесс расчетов в нацвалютах только продолжит набирать силу.
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