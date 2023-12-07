Силуанов сообщил о подготовке предложений по налоговой системе

Минфин вместе с бизнесом готовит предложения по выстраиванию налоговой системы на ближайшие годы. Об этом сообщил глава ведомства РФ Антон Силуанов , передает ТАСС.

По его словам, Минфин и бизнес «сейчас договорились подготовить предложения и обсудить их».

«Весной выступим единым фронтом по тому, как выстраивать налоговую систему на ближайшие годы», — сказал Силуанов на форуме ВТБ «Россия зовет!».

Он отметил, что с одной стороны налоги являются стимулирующим инструментов, а с другой — источником пополнения казны, поэтому в этом вопросе «всегда нужно взвешенно подходить».