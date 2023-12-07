Путин выступил с рядом заявлений на форуме «Россия зовет!»

"Мы не должны думать об этих ограничениях, мы должны смотреть вперед, и идти вперед, и действовать широким фронтом, прежде всего, в сфере образования, которое становится фактором по сути самого экономического роста. И мы должны это делать с теми, кто хочет так работать - по-современному и цивилизованно... И если мы будем действовать таким широким фронтом и будем поддерживать и помогать друг другу, никакие ограничения тех, кто пытается сохранить за собой какие-то преимущества, нам не помешают. В этом у меня нет никаких сомнений", - сказал он.