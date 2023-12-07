Названа доля операций в рублях в экспорте РФ в октябре
Доля операций в рублях в экспорте России в октябре выросла на 1,5 процентных пункта по сравнению с сентябрем. Об этом сообщает Банк РФ, передает «Прайм».
«В октябре операции в рублях в экспорте в относительном выражении увеличились на 1,5 процентного пункта, до 40,5%, а в импорте снизились на один процентный пункт, до 30,1%», — отметили в ЦБ.
При этом, по данным банка, в октябре во внешнеторговых операциях доля юаня в экспорте уменьшилась на два процентных пункта до 33%, в импорте — оставалась на уровне 37%.
Также упала месячная экспортная выручка в юанях до 10,9 миллиардов долларов (в сентябре 12,3 миллиардов долларов) и импортная — до 9,4 миллиардов долларов в октябре (9,5 миллиардов долларов в сентябре).
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