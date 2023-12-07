Глава ВТБ спрогнозировал курс рубля до конца 2023 года

Глава ВТБ Андрей Костин спрогнозировал возможный курс рубля до конца 2023 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Своим прогнозом он поделился во время Форума ВТБ «Россия зовёт!». По словам Костина, оснований для укрепления рубля на данный момент нет. При этом глава ВТБ считает, что и возврат курса к 100 рублям за доллар маловероятен.

«Я не вижу базовых оснований для укрепления рубля. Не думаю, что он снова до 100 рублей догонит до конца года, будет плавать в районе 90-90+», — заявил он.

Костин также добавил, что недавний рост рубля произошёл по ряду разных причин. Важную роль в этом, по его мнению, сыграл рост ключевой ставки, а также продажа валюты экспортерами. Кроме того, Костин подчеркнул, что на данный момент не наблюдает угрозы девальвации, а также не считает вклад курса рубля в инфляцию слишком большим.