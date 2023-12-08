Канада запретила ввоз часов и украшений из России

Канада ввела новые ограничения на импорт российских алмазов и связанных с ними ювелирных изделий. Список товаров, которые запрещено ввозить в страну, опубликован на официальном сайте правительства Канады, документ датирован 5 декабря.

В сообщении указано, что ограничения на ввоз драгоценностей и камней вводится, чтобы «сократить доходы» России, которые она извлекает из экспорта непромышленных алмазов, добытых, обработанных или произведенных на ее территории.

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В список запрещенных к ввозу товаров вошли:

Неотсортированные алмазы (будь то обработанные или необработанные);

Непромышленные алмазы (необработанные или просто распиленные, расколотые, но не оформленные и не оправленные); Непромышленные алмазы и не установленные в украшения, за исключением алмазов, которые остались необработанными или были только распилены или расщеплены;

Синтетические или реконструированные алмазы, необработанные или просто распиленные, алмазы грубой формы;

Синтетические или реконструированные алмазы, за исключением алмазов, которые остались необработанными или были просто распилены;

Ювелирные изделия и их части из драгоценных металлов или металлов, покрытые драгоценными металлами;

Ювелирные изделия из серебра, также покрытые другим драгоценным металлом;

Изделия из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгоценными металлами, не указанные данном перечне (кроме платиновых катализаторов);

Изделия из драгоценных или полудрагоценных камней (натуральных, синтетических или реконструированных);

Наручные, карманные и прочие часы, включая секундомеры, с корпусами из драгоценных металлов или металлов, покрытых драгоценными металлами.

Данных о весе камней, которые запрещено ввозить, в сообщении канадского правительства нет (ранее индустрия ожидала, что ограничения коснутся камней весом от 1 карата).

Правительства стран «Большой семерки», которая объединяет Францию, Соединённые Штаты, Великобританию, Германию, Японию, Италию и Канаду, 6 декабря объявили о введении прямого запрета на российские алмазы. В коммюнике по итогам виртуальной встречи говорилось, что с 1 января 2024 года запрещается ввоз алмазов из России, а ориентировочно с 1 марта — импорт российских камней из третьих стран. Также было принято решение к 1 сентября 2024 года создать «надежный механизм проверки и сертификации» необработанных алмазов. Россия является крупнейшим в мире производителем алмазного сырья по объему, занимая долю в 30%, напоминает агентство.