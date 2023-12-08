Силуанов назвал свой любимый мультфильм по финансовой грамотности

Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в выставке «Россия», где рассказал, что «Буратино» является его любимым мультфильмом по финансовой грамотности. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Во время мероприятия министру задали вопрос о его любимом мультфильме по финансовой грамотности, напомнив, что Минфин для ее повышения финансирует мультипликационные проекты с героями «Простоквашино» и «Смешариков».

«Любимый мультик именно по финансовой грамотности? Наверное, знаете, на ум приходит что-то типа «Буратино», – ответил Силуанов, добавив, что нельзя посадить дерево, на котором вырастут доллары или рубли, и посоветовал обзавестись хорошими бизнес-партнерами.

Министр также отметил, что важно заниматься своим образованием.

«Нужно сейчас получить такие знания, а потом эти знания вместе с вашими коллегами (применять — ред.), – отметил он.