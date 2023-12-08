Бензин Аи-92 подешевел до февральского уровня

За последнюю неделю биржевая стоимость бензина Аи-92 упала на 7,8 процента — ниже 42 тысяч рублей за тонну. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов Санкт-Петербургской товарно-сырьевой биржи.

РИА Новости отмечает, что биржевые цены на Аи-92 оказались на уровне конца февраля 2023 года. На прошлой неделе Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России стоил 45 145 рублей за тонну.

На торгах 8 декабря Аи-92 подешевел на 2,07 процента, до 41 632 рублей за тонну. Бензин Аи-95 стал дешевле на 0,59 процента — его цена составила 46 340 рублей.

Летнее дизельное топливо в конце недели подорожало на 0,69 процента, до 53 569 рублей за тонну, межсезонное — на 0,39 процента, до 52 572 рублей. Зимний дизель стал на 0,62 процента дешевле (69 231 рубль).

Во второй половине сентября российское правительство ввело временное ограничение на экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы стабилизировать цены внутри страны. Запрет на экспорт не коснулся поставок в страны ЕАЭС, а также в Абхазию и Южную Осетию.