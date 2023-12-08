Силуанов назвал возможные финансовые угрозы для России в будущем году

Министр финансов России Антон Силуанов перечислил возможные финансовые угрозы для России в наступающем году, среди которых внешние риски, санкции и непредсказуемость действий других крупных держав. Своим мнением глава минфина поделился в ходе лекции на выставке «Россия», сообщает РИА Новости.