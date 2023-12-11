Биткоин совершил резкое падение

Биткоин в понедельник, 11 декабря, совершил резкое падение на 7,5% до $40521. Об этом пишет Bloomberg.

«Биткоин продемонстрировал еще один всплеск своей пресловутой волатильности, совершив короткое, но резкое падение до $40000 на фоне более широкой продажи криптовалют», — говорится в материале.

Отмечается, что биткоин упал на целых 7,5% до $40521, после чего компенсировал некоторые потери и торговался на 3,6% ниже до $42245 по состоянию на утро понедельника, 11 декабря.