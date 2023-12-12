Индекс Мосбиржи опустился ниже 3000 пунктов
Индекс Мосбиржи во вторник, 12 декабря, опустился ниже 3000 пунктов. По состоянию на 11:35 мск индекс составлял чуть больше 2995 пунктов, следует из данных Мосбиржи. За торговую сессию индекс снижается почти на 1%.
Последний раз ниже 3000 пунктов индекс торговался 22 сентября 2023 года. Больше всех падают котировки акций «Детского мира» (-4,4%), VK (-2,5%), Мосбиржи (-1,9%). Растут бумаги МКБ (2,9%), Globaltrans (1,75%), ВТБ (1,2%)
Индекс РТС терял 0,5% и составлял 1 043,14 пункта.