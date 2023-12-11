Экономисты посчитали, сколько обойдется ЕС вступление Украины

Если бы Украина присоединилась к ЕС, в страну потекло бы до 17% общего бюджета союза. Об этом свидетельствует исследование Кёльнского экономического института (IW)

Эксперты оценивают финансовое влияние полноправного членства Украины в €130-190 млрд с горизонтом до 2027 года. По подсчетам немецких экономистов только на так называемую политику единства— ушло бы от €50 до 90 млрд.

В расчетах предполагается, что на сельхозсубсидии для Украины уйдет €70-90 млрд. Если это произойдет, то ученые считают, что ЕС должен реформировать бюджет.

«Учитывая такие суммы, ЕС должен реформировать бюджет, чтобы решение о вступлении Украины было заслуживающим доверия», — отмечают эксперты.

Они предлагают сократить расходы на «политику выравнивания» для более богатых стран ЕС. Решение о начале переговоров примут лидеры ЕС