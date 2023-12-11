Стало известно, сколько будет стоить вступление Украины в ЕС

Институт экономики Германии подсчитал, что вступление Украины в Евросоюз (ЕС) будет стоить странам Европы почти 200 миллиардов евро. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на отчёт института.

Согласно отчёту, присоединение Украины к Евросоюзу повлечёт за собой «ряд последствий для экономики». Исследователи считают, что после вступления в ЕС Украина начнёт «претендовать на выделение больших средств из бюджета Евросоюза».

«По приблизительным оценкам, финансовое влияние полноправного членства Украины на текущий многолетний финансовый план на 2021-2027 годы составит от 130 до 190 миллиардов евро», — сказано в отчёте.

Согласно произведённым подсчётам, 70-90 миллиардов евро из этой суммы уйдут на сельскохозяйственный субсидии, ещё 50-90 миллиардов — на повышение благосостояния страны, которое входит в региональную политику Евросоюза.