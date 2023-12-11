Курс доллара на Мосбирже упал до 90,69 рублей

Курс доллара в ходе торгов на Мосбирже упал до 90,69 руб
Курс доллара в ходе торгов упал до 90,69 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.
Рубль по итогам торгов понедельника вырос к не только к доллару, но и к юаню и евро. Курс доллара упал на 18 копеек, до 12,61 рубля. Европейская валюта снизилась до 97,7 рублей.
11 декабря турецкая лира упала до исторического минимума. На максимумах лира обваливалась до 29,12 лир за доллар. В конце ноября турецкие власти объявили о своем намерении снизить годовую инфляцию в стране почти вдвое, с текущих 65% до 34% в 2024 году.
До этого эксперт спрогнозировал курс рубля. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев рассказал «Газете.Ru», что пределом укрепления американской валюты в декабре станет уровень 93-95 рублей, евро — 102-105 рублей.