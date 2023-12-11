Инвесторам дали возможность продать замороженные за рубежом активы нерезидентам
Согласно сообщению Банка России, у российских инвесторов появится возможность продать замороженные иностранные активы нерезидентам. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что инвесторы смогут продать бумаги, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии.
«Банк России определил порядок взаимодействия участников финансового рынка, который даст возможность российским инвесторам продать заблокированные иностранные ценные бумаги нерезидентам за их “С”-деньги», — сказано в сообщении ЦБ.
При этом перед началом торгов Правительственная комиссия должна будет утвердить правила и условия для их проведения. Кроме того, когда будет объявлен старт продаж, участникам торгов необходимо будет отдельно проинформировать об этом клиентов.
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