Нигер планирует начать экспорт нефти в январе 2024 года
Нигер рассчитывает начать поставки нефти по трубопроводу Нигер-Бенин в январе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на нового главу Нигера Абдурахмана Тчиани.
Проект трубопровода из Нигера в Бенин, построенный при поддержке PetroChina, был запущен в ноябре 2023 года.
Как заявил Тчиани в эфире телеканала RTS, в настоящий момент резервуары для хранения в Котону заполняются и должны быть заполнены к январю, когда начнется этап экспорта.
Он пояснил, что экспорт составит 90 тыс. баррелей в день. В Нигере сейчас есть нефтеперерабатывающий завод мощностью около 20 тыс. баррелей в сутки, который в основном обеспечивает внутренний рынок.
По словам Тчиани, Нигер намерен развивать отрасль нефтепереработки для увеличения прибыли от поставок нефти.